Беркова рассказала о пути в порноиндустрию, и он лежал не через постель

Бывшая участница шоу «Дом-2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова ответила на вопрос, который давно волновал ее поклонников. 34-летняя артистка наконец поведала, каким образом она попала в порноиндустрию и завоевала в этой специфической сфере популярность.

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Беркова рассказала, что однажды пришла на кинопробы фильма о Древнем Риме, где, по ее словам, нужно было лишь продемонстрировать свою фигуру в купальнике. Ее включили в актерский состав, однако уже непосредственно на съемках выяснилось, что цель кинокартины — далеко не историческая.

«Я подумала: „А почему бы нет?!“ Мне было интересно, я конечно не искала этого специально, но в предложенных обстоятельствах стыд, страх и стереотипы отпустила с радостью», — поделилась она воспоминаниями в Instagram.

Она подчеркнула, что «вопреки всеобщему мнению, съемки в порнофильмах не были ее профессией никогда».

«Я вольная птица, смелая, без ограничений, пробовала все, что хотела, интересующаяся всем, что меня будоражит и жадная к жизни, удовольствиям и впечатлениям. Реально, быть порноактрисой — это образ жизни, и очень непростой. А я так, побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла», — рассуждает она.

Свое повествование о былом Беркова назвала «тернистым путем к успеху через порно».

Ранее обнаженная Беркова рассказала о распорядке своего дня, который включает в себя «секс, завтрак, секс».