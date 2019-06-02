Видео: Жена внука Пугачевой показала, как развлекается с подругой

Жена внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Алена Краснова показала, как проводит свое свободное время. Супруга Никиты Преснякова опубликовала в «сторис» в Instagram забавное видео, на котором вместе с подругой строит смешные рожицы перед зеркалом. Судя по одежде девушек, в момент записи ролика они находились в раздевалке тренажерного зала.

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Увидеть модель в спортивной форме для ее подписчиков было крайне необычно. Поклонники привыкли, что девушка всегда позирует в элегантных нарядах, а на публике от нее невозможно оторвать глаз. Многие фанатки считают Краснову эталоном красоты и даже пытаются ей подражать. Фигура жены Преснякова вызывает зависть у многих поклонниц. Однако, судя по видео в «сторис», модель работает над своим телом и, чтобы сохранить форму подтянутой, занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова свела с ума пользователей сети невероятно изящными фото.