Ученые выявили молекулу, способную усилить иммунитет человека к онкозаболеваниям

Молекула LL-37, которая вырабатывается в человеческом организме в ответ на инфекции, может усилить иммунитет против онкозаболеваний. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета, которые выяснили, что именно эта молекула влияет на функцию специфических — дендритных — клеток, призванных активировать целевые иммунные реакции.

Дендритные клетки использовались при лечении рака, так как они провоцируют реакции других иммунных клеток, способных распознавать и атаковать доброкачественные опухоли.

Данный подход включает в себя взятие образцов клеток пациента и выращивание их в лабораторных условиях, а затем их обратная пересадка.

Шотландские специалисты провели эксперименты на мышах, после чего у некоторых из них раковые опухоли уменьшились, а другие полностью выздоровели.

Этот вид лечения человека является дорогостоящим и трудоемким, ведь необходимо достаточное количество клеток с конкретными характеристиками, однако такие исследования ученых вселяют надежду на успех в борьбе с онкозаболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый препарат для лечения меланомы в ближайшее время появится в России.