Новый препарат для лечения меланомы в ближайшее время появится в России

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, поликлиники усиливают профилактическую работу с населением. В ближайшие два года диспансеризацию должен пройти каждый житель страны. По ее итогам планируется сформировать группы здоровья. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут находиться под постоянным контролем врача.

Настоящий прорыв ждет и в области лечения онкологических заболеваний. Уже готов к регистрации революционный препарат по борьбе с метастазами рака. Все испытания прошли успешно. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Он работает при меланоме — убирая метастазы, работает при определенных формах рака легкого. Тоже с метастазами. Прежде всего — убирает метастазы. Поэтому это препарат очень интересный», — пояснила министр.

По словам министра уже к 2024-му году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. Для достижения этой цели в Минздраве запланирован целый ряд мер. Так, в ближайшее время будут разработаны программы здорового образа жизни для каждого населенного пункта.

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