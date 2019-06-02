ДТП в Башкирии: Один человек погиб, шестеро пострадали — фото

, 21:38 Фото 66

Столкновение двух легковых машин произошло на трассе в Куюргазинском районе республики.

Фото: gibdd102.ru

Две легковые машины столкнулись на трассе в Башкирии — в результате ДТП пострадали шесть человек, есть один погибший. О происшествии сообщает сайт УГИБДД по республике Башкортостан.

gibdd102.ru

По данным МВД республики, авария произошла около 16:00 по московскому времени в воскресенье 2 июня. Столкнулись две машины — Daewoo Nexia и «Лада Гранта». Водитель иномарки погиб на месте, шесть пассажиров доставлены в больницу. Среди пострадавших есть двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с участием четырех легковых автомобилей на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова в Москве. В результате аварии пострадали два человека, среди которых есть один ребенок.

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