Две легковые машины столкнулись на трассе в Башкирии — в результате ДТП пострадали шесть человек, есть один погибший. О происшествии сообщает сайт УГИБДД по республике Башкортостан.

gibdd102.ru

По данным МВД республики, авария произошла около 16:00 по московскому времени в воскресенье 2 июня. Столкнулись две машины — Daewoo Nexia и «Лада Гранта». Водитель иномарки погиб на месте, шесть пассажиров доставлены в больницу. Среди пострадавших есть двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с участием четырех легковых автомобилей на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова в Москве. В результате аварии пострадали два человека, среди которых есть один ребенок.