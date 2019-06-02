В ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека. Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла вечером в воскресенье, 2 июня, в районе Коньково, на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова.

В результате дорожного происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека, среди них — один ребенок.

На место аварии была вызвана авиабригада скорой медицинской помощи.

Состояние пострадавших и причины ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео еще одной аварии в Москве, где также пострадал ребенок. Утром в воскресенье, 2 июня, на Киевском шоссе автомобиль въехал в магазин.