Сын Бари Алибасова бросил жену с маленькой дочерью и уехал в Москву

Старший сын Бари Алибасова бросил молодую жену и новорожденную дочь и уехал строить карьеру в Москву. Об этом супруга Алибасова-младшего рассказала в эфире одного из федеральных каналов.

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В 2018 году Алибасов-младший женился на журналистке Виолетте Гришиной. В январе девушка родила дочь, которую назвали Амелией. Для сына именитого продюсера это уже третий брак, однако ребенок первый. Но, кажется, отношения у пары не заладились — Бари даже не присутствовал на выписке жены и дочери из роддома. Вместо этого мужчина отправился из Калининграда в Москву, где сейчас строит карьеру бизнес-тренера.

По словам Гришиной, навестить ребенка Алибасов приезжает раз в два месяца, а финансовую помощь своей семье оказывает весьма скромную. Чтобы обеспечить себя и дочь, Виолетта «работает не отходя от коляски». Растить девочку женщине помогают родители, но она надеется, что рано или поздно и у Бари-младшего появится желание принять участие в жизни дочери. Однако, несмотря на сложную ситуацию, оформлять развод пара не спешит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жену Бари Алибасова — Лидию Федосееву-Шукшину, — позвали замуж в его присутствии.