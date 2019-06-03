Видео: Кадры из квартиры в Свердловской области, где в огне погибли четверо детей

Пожар в городе Богданович Свердловской области унес жизни пяти человек — четырех мальчиков возрастом от шести месяцев до шести лет и пожилого мужчины, жившего этажом выше. МЧС опубликовало кадры с места трагедии.

Как сообщает РИА Новости, причиной пожара в уральском городе могло стать неосторожное обращение с огнем. Свердловское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент известно, что четверо детей погибли в огне, а пожилой мужчина отравился продуктами горения. Из объятой пламенем квартиры успела спастись 12-летняя девочка, которая выбежала, чтобы позвать на помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при хлопке газа во Владимирской области.