Якобы репрессированный чиновник из КНДР пришел на концерт с Ким Чен Ыном

«Казненный» южнокорейскими СМИ Ким Ен Чхоль — спецпредставитель КНДР по вопросам политики в отношении США, — появился на концерте в компании Ким Чен Ына. Ранее газета «Чосон ильбо», базирующаяся в Республике Корея, утверждала, что Ким Ен Чхоля и еще четверых дипломатов казнили за провал саммита во Вьетнаме, однако КНДР опровергла эти заявления.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Ен Чхоль посетил концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Южной Кореи, в отличие от прессы, не подтвердили казнь спецпредставителя КНДР по США.