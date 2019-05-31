Власти Южной Кореи не подтвердили казнь спецпредставителя КНДР по США

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения данных о том, что в КНДР якобы приговорили к смертной казни спецпредставителя страны по вопросам политики в отношении США Ким Хек Чхоля. Об этом сообщают РИА Новости.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — цитирует издание сотрудницу отдела по печати южнокорейского министерства.

Ранее газета «Чосон ильбо» сообщила, что Ким Хек Чхоля казнили после провала саммита в Ханое. Издание ссылается на неназванный источник, который утверждает, что казнь проведена на аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.