Власти Южной Кореи не подтвердили казнь спецпредставителя КНДР по США

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По данным издания «Чосон ильбо», Ким Хек Чхоля вместе с четырьмя другими дипломатами приговорили к смертной казни.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com, businessinsider.com, bloomberg.com

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения данных о том, что в КНДР якобы приговорили к смертной казни спецпредставителя страны по вопросам политики в отношении США Ким Хек Чхоля. Об этом сообщают РИА Новости.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — цитирует издание сотрудницу отдела по печати южнокорейского министерства.

Ранее газета «Чосон ильбо» сообщила, что Ким Хек Чхоля казнили после провала саммита в Ханое. Издание ссылается на неназванный источник, который утверждает, что казнь проведена на аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

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