Полиция выясняет причины крупного ДТП в Ростовской области. Междугородний автобус на большой скорости врезался в грузовик. От удара фуру отнесло на встречную легковушку и большегруз. Пострадали 15 человек, в том числе и трое детей.

Самые тяжелые травмы получили пассажиры автобуса, которые, по предварительным данным, не были пристегнуты. С переломами и сотрясением мозга их доставили в больницу. Авария произошла когда грузовик остановился на трассе, чтобы пропустить пешеходов. Среди основных версий ДТП — невнимательность водителя и отказ тормозов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП в Башкирии, в котором один человек погиб, а шестеро пострадали.