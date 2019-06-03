«Бомба на подходе»: Лобода сразила фанатов неожиданно дерзким образом

Светлана Лобода раздразнила поклонников «диким» сексуальным образом. Соблазнительное фото появилось на странице артистки в Instagram.

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На снимке Лобода предстала в образе жгучей брюнетки в сценическом купальнике и черных ботинках на высоком каблуке. В руках у Светланы пистолет. Как пояснила сама артистка, это обложка ее последнего сингла, клип на который выйдет 4 июня. Поклонники с восторгом отозвались о дерзком амплуа певицы.

Instagram @lobodaofficial

«Нереально эффектная женщина! Секси без вульгарности!»

«Бомба на подходе!» — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Лободы на поздних сроках беременности удивило фанатов.