Фото Лободы на поздних сроках беременности удивило фанатов

Светлана Лобода удивила подписчиков «беременным» фото. Снимок появился на странице певицы в Instagram.

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В кадре артистка сидит на кухонном столе в черном бюстгальтере и лосинах. На плечи звезды накинута джинсовая рубашка. Как пояснила сама Лобода, фотография архивная — под снимком Светлана рассуждает о том, как быстро растут дети.

«Неумолимо быстро проходит время. И наша Тиля уже бегает», — делится своими мыслями Светлана.

Instagram @lobodaofficial

Как сообщал ранее 5-tv.ru, воспоминаниями о беременности поделилась и Кортни Кардашьян. Американская модель опубликовала в социальных сетях снимок, на котором она запечатлена в положении.