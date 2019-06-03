Киевским властям следует начать прямые переговоры с Москвой. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, географическая близость к России является безусловной данностью, а запрос на диалог между странами существует среди украинского народа.

«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Социология такова, что нужны прямые переговоры. Я считаю, что все должно решаться с умом. И мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних», — заявил Кернес.

23 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, хотя в инаугурационной речи назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе любой ценой.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока страны, которые отказались признавать результаты госпереворота и объявили о создании самопровозглашенных республик Донбасса. В сложившейся ситуации украинские власти обвиняют Россию.