Видео: Огненное ДТП произошло на трассе в Тамбовской области

Огненное ДТП произошло на трассе между Тамбовом и Волгоградом у деревни Ивановка. По сообщениям очевидцев, на дороге столкнулись грузовая фура и машина марки Mazda, после чего произошло сильное возгорание.

Также сообщается, что водитель грузовика выжил, в то время как иномарка сгорела полностью. Официальной информации на данный момент не поступало, сообщение об аварии опубликовано в Instagram, там же выложено видео с последствиями ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус врезался в легковушку и грузовик в Ростовской области. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей, среди основных версий случившегося — невнимательность водителя и отказ тормозов.