«Время не властно»: Звезда «Универа» показала, какой была в 17 лет

34-летняя российская актриса театра и кино Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram своей первой профессиональной фотосессией. Снимки были сделаны, когда ей было 16 или 17 лет. Так в подписи к фотографии указала сама актриса.
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Пользователи не сразу поняли, что перед ними фотография 17-летней давности.
«Красотка какая была такая и осталась. Восхищаюсь вами»;
«Совсем не изменилась»;
«Не изменилась. Только мудрее стала, это конечно видно»;
«Лицо такое же взрослое как и сейчас»;
«Как? Разве возможно вообще не поменяться за все годы???»;
«Ну правда, 17 и сейчас одно лицо!».
Сейчас Марии 34 года, актриса успела стать матерью троих сыновей, сыграть десятки ролей в кинопроектах и поработать депутатом Госдумы.
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