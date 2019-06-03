«Время не властно»: Звезда «Универа» показала, какой была в 17 лет

34-летняя российская актриса театра и кино Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram своей первой профессиональной фотосессией. Снимки были сделаны, когда ей было 16 или 17 лет. Так в подписи к фотографии указала сама актриса.

Instagram @mkozhevnikova

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Пользователи не сразу поняли, что перед ними фотография 17-летней давности.

«Красотка какая была такая и осталась. Восхищаюсь вами»;

«Совсем не изменилась»;

«Не изменилась. Только мудрее стала, это конечно видно»;

«Лицо такое же взрослое как и сейчас»;

«Как? Разве возможно вообще не поменяться за все годы???»;

«Ну правда, 17 и сейчас одно лицо!».

Сейчас Марии 34 года, актриса успела стать матерью троих сыновей, сыграть десятки ролей в кинопроектах и поработать депутатом Госдумы.

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