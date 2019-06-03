Собчак потребовала от Бузовой извинений перед дизайнером из-за fashion-скандала

, 13:09 Видео 186

По мнению телеведущей, певица в своих обвинения была безосновательна и голословна.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 473

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак и певица Ольга Бузова продолжают битву на полях интернета. Так, бывшая ведущая популярной телестройки «Дом-2» потребовала от бывшей участницы проекта принести извинения модному дизайнеру.

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре

В одной из своих публикаций в Instagram Ксения рассказала, что ее знакомый модный дизайнер якобы попросил ее передать Бузовой просьбу, чтобы она не носила вещи его бренда. В частности, кожаную куртку.

Instagram @buzova86

Ольга Бузова в ответ на это возмутилась. Она почему-то решила, что речь идет о креативном директоре французского модного дома Balenciaga Демне Гвасалии.

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре

Певица в своем Instagram усомнилась в наличии у Гвасалии достоинства и разразилась гневной речью в отношении поведения модельера, так нехорошо поступившего с ней — своей покупательницей. Как заметила сама Бузова, вещи у дома Balenciaga она покупает за немалые деньги.

Почему Ольга решила, что речь идет именно о кожаной куртке Balenciaga, и как она поняла, что Собчак имела в виду именно Демну Гвасалию, Бузова не пояснила. В ответ на заявление певицы, Ксения Собчак потребовала свою заклятую подругу извиниться перед Гвасалией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению знатоков пиара, Бузова может выиграть от модного скандала — не исключено, что стоимость рекламы в ее интернет-пабликах теперь подрастет.

Тема:
Ольга Бузова 473
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