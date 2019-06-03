Свободу соскам! Флешмоб с голыми моделями против дискриминации женской груди прошел в США

Американский художник разложил несколько десятков обнаженных людей прямо на асфальте перед штаб-квартирой Facebook на Манхеттене, в центре Нью-Йорка. Как пишет Daily Mail, акция фотографа-акциониста Спенсера Туника направлена против запрета Facebook и Instagram на демонстрацию женских сосков. Кампания под девизом #WeTheNipple (Мы Соски), по задумке организаторов, должна привлечь внимание к проблемам художников, которые не могут опубликовать в соцсетях свои работы, если на них присутствует обнаженное тело.

Страшную трагедию для США нашли в пророчествах Нострадамуса

Во время флешмоба голые мужчины и женщины легли на площади, держа в воздухе на вытянутой руке рисунки с изображением сосков. Женщины при этом закрывали свои соски фотографиями мужских, которые Туник называет «пожертвованными сосками». Снимки предоставили сам Спенсер Туник, а также барабанщик группы Red Hot Chili Peppers Чед Смит, фотограф Андрес Серрано и художник Пол Мпаги Сепуя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в марте этого года Спенсер Туник вывел на улицы испанской Валенсии более 13 тысяч голых мужчин и женщин.