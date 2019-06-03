Страшную трагедию для США нашли в пророчествах Нострадамуса

Катастрофа страшнее Третьей мировой войны, постигнет одно из современных государств, которое в своих предсказаниях Мишель Нострадамус называет «Новый город».

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Недавно эксперты расшифровали один из катренов предсказателя от 1555 года, в котором говорится о гибели всего живого от «огня из преисподней». Исследователи уверены, что пророк имел в виду «Новый свет», то есть Северную Америку. Угрозу материку представляет спящий почти шесть с половиной веков супервулкан Йеллоустоун, который вскоре заявит о себе и ознаменует череду небывалых катаклизмов от Калифорнии до Ванкувера. За сильнейшим извержением последует тьма от вулканического пепла.

«Вулканический огонь из центра Земли вызовет трепет вокруг нового города: две великие скалы будут поглощены войной, а Аретус покроется реками крови», — говорится в предсказании.

Кроме того, французский алхимик назвал 2019 год переломным для всего человечества. Провидец предсказывал, что в этом году должна начаться Третья мировая война, которая закончится только через 27 лет.

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