«АвтоВАЗ» назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж с 12 июня «внедорожного» универсала Lada Granta Cross. Новинка будет предложена покупателям в трех комплектациях — Classic, Comfort и Luxe, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу концерна.

Производитель отметил, что Lada Granta Cross выгодно отличается особыми настройками шасси и дорожным просветом, который составляет рекордные для этого семейства 198 миллиметров. Кузов автомобиля защищен обвесом из прочного пластика, защищающего лакокрасочное покрытие от легких повреждений.

Отмечается, что в базовую комплектацию Classic входят: климат-контроль, атермальная тонировка стекол, зеркала с электроприводом и обогревом, а также подушка безопасности водителя. Цена авто с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической КПП составит 554 тысячи 900 рублей.

Максимальная версия Lada Granta Cross Luxe, помимо прочего, включает в себя двигатель мощностью 106 лошадиных сил с механической или «роботизированной» коробкой передач, противотуманные фары, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя. Стоимость автомобиля в подобной комплектации с МКПП составит 618,9 тысячи рублей, с AMT — 643,9 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч автомобилей Largus.