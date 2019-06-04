ВКС России успешно испытали новую ракету ПРО

Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новейшей ракеты системы ПРО. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Испытательный пуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Замкомандира соединения ПРО Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко сказал, что в ходе испытаний ракета подтвердила заявленные характеристики и поразила условную цель с «заданной точностью». При этом министерство не стало раскрывать характеристики и название испытанной ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось видео испытания Китаем новейшей баллистической ракеты.