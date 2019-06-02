В сети появилось видео испытания Китаем новейшей баллистической ракеты

В интернете появилось видео испытаний Народно-освободительной армией Китая, как утверждается, новейшей баллистической ракеты JL-3.

По информации военного аналитического интернет-журнал Defence Blog, запуск был произведен в 4:28 в воскресенье, 2 июня с подводной лодки, находящейся недалеко от полуострова Шаньдун в заливе Бохай. Летящую в небе ракету наблюдали рыбаки и другие многочисленные свидетели. Ранее власти провинции Ляонин предупреждали о закрытии 2 июня морской зоны в этом районе для «военных учений».

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По данным издания, твердотопливными ракетами третьего поколения JL-3 Китай собирается оснастить атомные подводные лодки следующего поколения. JL-3 имеет дальность порядка 12–14 тысяч километров и способна нести до десяти независимых боеголовок.

Ранее 5-tv.ru публиковал впервые обнародованные кадры испытания китайской версии «матери всех бомб».