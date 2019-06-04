«Искра промелькнула»: Стоцкая поведала о прошлом романе, и это не про Киркорова

Анастасия Стоцкая призналась в скоротечном романе с исполнителем из группы Smash Владом Топаловым. При чем страсть между звездами российской эстрады вспыхнула на гастролях в США.

«С Владом у нас были короткие взаимоотношения. Мы были на гастролях в Америке, где-то на каком-то концерте мы пересеклись, и искра промелькнула. Потом мы встретились в Москве, затем еще раз встретились. Но все было очень быстро и коротко, потом все так же стремительно закончилось», — приводит слова певицы «Вечерняя Москва».

В любом случае, в настоящее время Стоцкая замужем за Сергеем Абгаряном, они воспитывают сына Александра и дочь Веру. А Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко, которая полгода назад родила ему сына. Счастливые родители уже пытаются обучить его игре на фортепиано.