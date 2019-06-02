Регина Тодоренко показала, как ее шестимесячный сын играет на фортепиано

Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram, как пытается привить любовь к музыке сыну. Маленький Майкл, которому на днях исполнится всего полгода, уже играет на фортепиано, сидя на руках у мамы. И пока она старается изобразить знаменитую пьесу Бетховена «К Элизе», ребенок уверенно вступает в игру.
«Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох… миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает», — поделилась Тодоренко.
Видео привело в полный восторг и умиление подписчиков, за несколько часов ролик посмотрели более 400 тысяч раз.
«Пальчики уже как профи держит!»
«Пффф, у меня еще в роддоме начал на пианино играть! Об этом пост?»
«Когда родители — музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке!»
«Как классно! Рубричку хотим с игрой маленького Топалова»
«Превышение милоты!» — пишут поклонники пианиста в подгузниках.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Топалов и Тодоренко пытаются посреди улицы утихомирить орущего сына с помощью забавного танца.