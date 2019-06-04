Зеленский попросит ЕС и НАТО помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется во вторник, 4 июня, в свою первую зарубежную поездку в новом для себя качестве. Бывший комик пробудет в Брюсселе с двухдневным визитом, где надеется обсудить с представителями Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения Крыма». Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, назначенная на эту должность накануне.

«Не думайте, что администрация (Зеленского — Прим. ред.) забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — пояснила Мендель.

Она витиевато добавила, что команда Ze «хочет быть прозрачной», но отказалась уточнить какие-либо детали.

Ранее сообщалось, что Зеленского примут генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского Совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

5-tv.ru рассказывал, как Зеленский, опять же посредством Мендель, невнятно высказался о сносе бюста маршалу Победы Жукову в Харькове.