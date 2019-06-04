Зеленский невнятно высказался о сносе бюста маршалу Победы Жукову

Свежеиспеченный президент Незалежной Владимир Зеленский продолжает попытки лавирования между расколотым украинским обществом, идя по канату, сотканному из ненависти к России.

Как бы бывшему комику не хотелось, но все же пришлось высказаться по поводу варварского сноса бюста маршалу Победы — Георгию Жукову в центре Харькова.

Впрочем, и на этот раз Зеленский сделал это не лично, а через своего пресс-секретаря Юлию Мендель. По ее словам, президент страны посоветовал городским властям обсудить эту проблему с местными жителями. Он также поручил правоохранителям дать правовую оценку произошедшему.

Зеленский по традиции обвинил в случившемся режим своего предшественника Петра Порошенко из-за его непродуманной гуманитарной политики. Но еще ему и не понравилось, что МИД РФ прокомментировал снос памятника, назвав это «вмешательством во внутренние дела» Незалежной.

Также Мендель в Facebook напомнила, что закон о декоммунизации якобы делает исключение для тех исторических личностей, которые связаны с освобождением Украины от нацистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как нацисты в Харькове сносят бюст маршалу Жукову.