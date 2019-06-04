Видео: Специалисты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень

Специалисты Роскачества проверили, насколько хороши пакетированные и листовые черные чаи, которые продаются в супермаркетах. Результаты организация опубликовала на своем официальном сайте.

Эксперты изучили 13 марок чая и сравнили качество листового чая каждой из них с чаем в пакетиках. Как оказалось, в десяти случаях выше оказалось качество листового чая. Однако у марок Greenffield, Lipton и Ahmad качественнее оказалось сырье именно в пакетированной продукции.

Роскачество предупреждает: плесень и кишечная палочка среди всех исследованных марок были выявлены исключительно в пакетированном товаре. Нарушения обнаружились в 11 образцах, опасные для здоровья микроорганизмы были найдены в чае марок Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция», сообщает «Экономика сегодня». При этом только в листовом чае были обнаружены следы пестицидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору мороженого.