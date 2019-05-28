Специалисты Роскачества опубликовали подробный инструктаж по выбору мороженого. По мнению экспертов, первое на что требуется обратить внимание при выборе продукта — этикетка. В составе мороженого должно быть не более 40% молока. При этом, если в числе ингредиентов будет фигурировать пальмовое масло, то такой продукт будет являться молокосодержащим и его цена должна быть ниже.

Эксперты Роскачества советуют не обделять вниманием жирность мороженого. От этого показателя зависит вид продукта. В молочном мороженом она не должна превышать 7,5%, в сливочном — от 8% до 11,5%, в пломбире — от 12% до 20%. При этом, специалисты уверяют, что молочный продукт могут смело употреблять те, кто старается сбросить вес.

В Роскачестве отметили, что стабилизаторы, входящие в состав мороженого, не влияют на его качество и позволяют лакомству держать форму. Бояться их не стоит.

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Специалисты, среди прочего, подчеркивают важность и внешнего вида продукта. Если цвет мороженого не равномерный, значит масса была плохо перемешана изготовителем. Деформация лакомства говорит о том, что мороженое хранилось с нарушением требований и его срок годности близок к концу.

Качество продукта достаточно просто проверить самому. Если замороженная масса хорошо отламывается, то это говорит о соблюдении технологии. Когда десерт весь покрыт мелкими кристалликами льда, это означает, что он подвергался повторной заморозке и его вкусовые характеристики могут быть испорчены.

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