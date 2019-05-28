Как выбирать мороженое? — подробный инструктаж от Роскачества — видео

, 10:19 Видео 112

Специалисты рассказали, на что обращать внимание при выборе популярного лакомства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Специалисты Роскачества опубликовали подробный инструктаж по выбору мороженого. По мнению экспертов, первое на что требуется обратить внимание при выборе продукта — этикетка. В составе мороженого должно быть не более 40% молока. При этом, если в числе ингредиентов будет фигурировать пальмовое масло, то такой продукт будет являться молокосодержащим и его цена должна быть ниже.

Эксперты Роскачества советуют не обделять вниманием жирность мороженого. От этого показателя зависит вид продукта. В молочном мороженом она не должна превышать 7,5%, в сливочном — от 8% до 11,5%, в пломбире — от 12% до 20%. При этом, специалисты уверяют, что молочный продукт могут смело употреблять те, кто старается сбросить вес.

В Роскачестве отметили, что стабилизаторы, входящие в состав мороженого, не влияют на его качество и позволяют лакомству держать форму. Бояться их не стоит.

Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Специалисты, среди прочего, подчеркивают важность и внешнего вида продукта. Если цвет мороженого не равномерный, значит масса была плохо перемешана изготовителем. Деформация лакомства говорит о том, что мороженое хранилось с нарушением требований и его срок годности близок к концу.

Качество продукта достаточно просто проверить самому. Если замороженная масса хорошо отламывается, то это говорит о соблюдении технологии. Когда десерт весь покрыт мелкими кристалликами льда, это означает, что он подвергался повторной заморозке и его вкусовые характеристики могут быть испорчены.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — лучшие и худшие плавленые сыры назвали в Роскачестве.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

11:29
WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим
11:17
Спецназ отработал новую тактику штурма захваченного самолета
11:04
Пакет с мертвым младенцем нашли в Петербурге
10:55
Ксения Собчак предрекла духу войны бессмертие
10:41
Мужчина, повиснув на седьмом этаже, вытащил детей из горящей квартиры в Приморье
10:30
В России отмечают День пограничника
10:19
Как выбирать мороженое? — подробный инструктаж от Роскачества — видео
10:07
Девятилетний мальчик погиб под колесами внедорожника в Уфе — фото
9:55
Вучич: Сербские власти должны признать потерю контроля над Косово
9:40
«Лера беременна?»: Новый снимок Кудрявцевой обсуждают в сети — фото
9:32
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии — фото
9:28
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
9:15
Видео: Зеленский совершил первую поездку на Донбасс
8:58
«Дуэт»: Катя Лель опубликовала трогательный снимок с дочерью — фото
8:51
Репортаж: Как золотая Audi волейболиста из «Зенита» оказалась в петербургском пруду
8:44
«Вкуснотища»: Формы «русской Кардашьян» свели с ума подписчиков — фото
8:36
Фото: портрет Петра I появился на стене бара, в котором проходит Versus Battle
8:33
Самолет в Пулково сняли с рейса из-за проблем с шасси
8:29
В Киеве заявили о планах добиться международного статуса для Керченского пролива
8:25
Три церкви объявили о начале ремонта фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама