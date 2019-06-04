Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее намерением «окончательно проститься»

Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее неоднозначными сообщениями. Дочь самого титулованного теннисиста России в очередной раз опубликовала на своей странице в Instagram запись, полную драмы.
Известно, что у модели нестабильная психика — Алеся часто бывает в депрессии. Кроме того, Кафельникова сама рассказывала фанатам, что несколько лет назад была пациенткой реабилитационного центра из-за пристрастия к запрещенным веществам. Поэтому публикации в мрачных тонах не на шутку пугают ее фолловеров.
Девушка уже несколько месяцев находится в Китае и сотрудничает с местным модельным агентством. До этого Алеся отдыхала на Бали, однако моральный дух модели это, похоже, не подняло.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что зеленоволосая дочь Кафельникова взбудоражила поклонников ярким фото.