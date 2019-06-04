Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее намерением «окончательно проститься»

Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее неоднозначными сообщениями. Дочь самого титулованного теннисиста России в очередной раз опубликовала на своей странице в Instagram запись, полную драмы.

Известно, что у модели нестабильная психика — Алеся часто бывает в депрессии. Кроме того, Кафельникова сама рассказывала фанатам, что несколько лет назад была пациенткой реабилитационного центра из-за пристрастия к запрещенным веществам. Поэтому публикации в мрачных тонах не на шутку пугают ее фолловеров.

«Я бы хотела за все попросить прощения поговорить по душам и принять решение, но пока я в заложниках собственных амбиций. Уже подходит время окончательно проститься» , — цитирует Кафельникову Teleprogramma.pro.

Девушка уже несколько месяцев находится в Китае и сотрудничает с местным модельным агентством. До этого Алеся отдыхала на Бали, однако моральный дух модели это, похоже, не подняло.

«Она выглядит грустной. Она выглядит очень грустной. Она не похожа ни на кого из тех, кого я знаю, она не может сделать счастливое лицо, как другие, знающие, что за ними наблюдают», — написала Кафельникова в одной из последней публикации о себе в третьем лице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зеленоволосая дочь Кафельникова взбудоражила поклонников ярким фото.