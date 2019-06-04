Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека

Пожар в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы произошел днем во вторник, 3 июля. По имеющейся информации, горела в четырехкомнатная квартира на пятом этаже во втором корпусе дома № 94 по Профсоюзной улице.

Как стало известно 5-tv.ru, у консьержки сработала пожарная сигнализация. Она тут же вызвала пожарных. Спасатели сразу после того, как проникли в квартиру, вызвали реанимационные бригады — в квартире были люди без сознания, им требовалась немедленная помощь. По предварительным данным, все они отравились продуктами горения.

На данный момент сообщается о четырех погибших — это женщины 87 и 28 лет, а также двое трехлетних детей. В квартире проживали пенсионеры, к которым в гости пришла дочь со своими детьми.

В настоящее время подробности трагедии выясняются, уточняется имеющаяся информация.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из квартиры в Свердловской области, где во время пожара погибли четверо детей.