В сеть утекли фотографии нового кроссовера Kia Seltos

Паркетник от Kia назовут Seltos. Презентация глобальной версии состоится в конце июня. Продажи в Корее и других регионах мира начнутся во втором полугодии 2019 года. А в России новинку можно будет купить только в 2020 году. В компании считают, что внедорожник может занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

Кроссовер был рассекречен во время съемок анонса. Позже производитель поделился официальными тизерами, которые показали интерьер будущей новинки. Kia Seltos будет выпускаться и в спортивной версии.

Seltos нацелен на молодую аудиторию, которая хочет выделиться из толпы. Странное, на первый взгляд, имя Kia объясняет прямой отсылкой к греческой мифологии. Сына Геракла звали именно так, а буква «S» означает скорость.

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