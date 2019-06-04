В сеть утекли фотографии нового кроссовера Kia Seltos

Паркетник от Kia назовут Seltos. Презентация глобальной версии состоится в конце июня. Продажи в Корее и других регионах мира начнутся во втором полугодии 2019 года. А в России новинку можно будет купить только в 2020 году. В компании считают, что внедорожник может занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.
Новые фото Kia Seltos: конкурент Креты готов к продажам https://t.co/xHpzIyzhr4— За_рулем. РФ (@zr_ru) 4 июня 2019 г.
Компания официально заявила, что кроссовер будет носить имя Seltos во всех странах мира.
(https://t.co/xHpzIyzhr4)#зарулем #zr_ru pic.twitter.com/8fdV0w8pQ5
Кроссовер был рассекречен во время съемок анонса. Позже производитель поделился официальными тизерами, которые показали интерьер будущей новинки. Kia Seltos будет выпускаться и в спортивной версии.
Seltos нацелен на молодую аудиторию, которая хочет выделиться из толпы. Странное, на первый взгляд, имя Kia объясняет прямой отсылкой к греческой мифологии. Сына Геракла звали именно так, а буква «S» означает скорость.
Ранее 5-tv.ru рассказал о спросе на новинку Renualt Arkana.