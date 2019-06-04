«Правильный выбор сделал»: Фанаты оценили фигуру жены Тарасова в бикини

В январе 2019 года футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз. Спортсмен уверен, что, наконец, встретил настоящее счастье. В своих интервью он не раз отмечал, что нашел «ту самую» идеальную женщину, которой для него стала 25-летняя модель Анастасия Костенко.

Поклонники Тарасова убеждены, что новая спутница футболиста своей женственностью и красотой может превзойти всех предыдущих. В комментариях они не раз подчеркивали, что «простая» модель из Ростова обладает «естественной красотой», которой не могла похвастаться бывшая супруга спортсмена Ольга Бузова.

Восхищение у фанатов вызывает и «скромные» манеры Костенко, и ее безупречная фигура. Не так давно девушка стала матерью, однако сумела быстро привести свое тело в форму. В Instagram модель опубликовала фото в бикини, на котором продемонстрировала все изгибы своего тела. Красота Анастасии не оставила у подписчиков сомнений в том, что Тарасов выбрал «идеальную» девушку.

Instagram @kostenko.94

«Правильный выбор сделал!»

«Просто идеал!»

«Фигура — отпад!»

«Отличная форма!»

«Так не бывает! Родила, а как будто не рожала», — написали фолловеры.

Рапнее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов похвалил молодую жену за скромные траты.