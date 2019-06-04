«Ростех» возродил легендарный фотоаппарат «Зенит»

Входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» объявил официальный старт продаж обновленной модели легендарного советского фотоаппарата «Зенит». Это совместная разработка Красногорского завода имени Зверева и немецкой фирмы Leica.
Дальномерная фотокамера оснащена объективом нового поколения «Зенитар» 35 мм f/1.0 из стекла и металла и может вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду и изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400.
Стоит обновленный «Зенит» с объективом 460 тысяч рублей.
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Фотоаппарат «Зенит» начал выпускаться на Красногорском механическом заводе в 1952 году, затем много раз модифицировался, и до начала 2000-х появилось около 40 моделей «Зенита». Производство прекратилось в 2005 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах «Ростеха» по производству «Зенита» XXI века.