Фото: Невеста Тимати оголила подтянутый живот перед подписчиками

В сети не утихает интерес к избраннице Тимати. В очередной раз появились слухи о том, что модель якобы находится в интересном положении. Рэпер и его возлюбленная не дают комментариев на этот счет, поэтому фолловеры Анастасии Решетовой строят свои догадки. Когда девушка устроила в Instagram игру с подписчиками «вопрос — ответ», ее сразу же попросили показать свой пресс, сообщают Дни.ру.

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Модель прикрепила фото своего живота из спортзала. Но такой ответ не удовлетворил пользователей, они предполагают, что это старая фотография и продолжают гадать, на каком месяце беременности находится модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

А некоторые фолловеры и вовсе высказались, что Анастасия может родить уже осенью этого года. Возможную беременность недавно прокомментировала бывшая возлюбленная Тимати:

«Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка. Она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — рассказала Алена Шишкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Решетова опубликовала «свадебные» фото.