Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать предложенный действующим президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства. В поддержку политика выступили 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Незалежной передал в Раду документ об особой процедуре отстранения президента Украины от должности еще 29 мая. Данный законопроект был одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского, в число которых также входили законы о снятии депутатской неприкосновенности и мерах наказания за незаконное обогащение.

В российской Госдуме прокомментировали отказ Рады рассматривать законопроект Зеленского. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что украинский парламент еще с недоверием относится к новому президенту.

«Рада заняла жесткую позицию в отношении лично Зеленского как человека, который, по их мнению, делает популистские заявления, которые разрушают систему управления», — цитирует политика RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский попросит ЕС и НАТО помочь вернуть Крым.