Комикс про Джанго и Зорро перенесут на большой экран

Комикс про Джанго и Зорро перенесут на экраны. Действие новеллы, которая ляжет в основу будущего вестерна, разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в «Джанго освобожденном». Его главный герой по-прежнему отлавливает или уничтожает особо опасных преступников по всей Америке. Однажды он встречает на своем пути пожилого аристократа, который некогда скрывался под маской Зорро. Бывший раб Джанго проникается доверием к народному герою, и вместе они встают на благородный путь помощи обездоленным.

Автором комикса выступил сам Тарантино. Впервые об экранизации «Джанго/Зорро» стало известно в 2014 году после того, как в сети была опубликована переписка руководства студии Sony. Вскоре после утечки проект надолго пропал с радаров. Тем не менее, согласно источникам Collider, над продолжением «Джанго освобожденного» уже работает американский комик и сценарист Джеррод Кармайкл. По поводу личного участия Тарантино в проекте поступает противоречивая информация, но маловероятно, что автор «Криминального чтива» займет режиссерское кресло картины. Прогремевший в Каннах фильм «Однажды в Голливуде» является его предпоследней работой, если верить обещаниям, которые лауреат «Оскара» давал ранее. Учитывая, что Тарантино так и не вернулся к долгожданному продолжению «Убить Билла», крайне сомнительно, что венцом своей карьеры он захочет увидеть сиквел «Джанго освобожденного».

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