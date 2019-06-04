Эксклюзивное интервью: BadComedian объяснил ситуацию с закрытием своего канала на YouTube

, 13:13 Эксклюзивное интервью 130

В аккаунте блогера на видеохостинге появилось заявление о том, что он может удалить канал из-за судебных разбирательств.

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Фото, видео: YouTube @TheBadComedian, Пятый канал

Евгений Баженов, ведущий свой блог на YouTube под псевдонимом BadComedian, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал подробности об иске на миллион рублей, из-за которого он заявил о закрытии своего канала с обзорами фильмов.

«Компания Kinodanz обиделась на обзор их фильма, обиделась на то, что я поднял вопрос — почему кино спонсируется Министерством культуры, хотя оно не имеет никакого отношения к нашей стране. Они подали в суд, сейчас уже полгода суды идут», — рассказал Баженов.

Речь, в частности, идет о ленте «За гранью реальности». В своем обзоре BadComedian задался вопросом о том, почему российский Минкульт спонсирует производство картины, сюжет которой разворачивается в Европе, герои — иностранцы, а все актеры в кадре разговаривают на английском языке. В судебном иске при этом указано, что Евгений превысил допустимый объем цитирования фильма. Однако сам блогер утверждает: в российском законодательстве нет четкой регламентации по этому вопросу.

«Они пытаются всеми силами этот ролик удалить, пытаются за это еще получить компенсацию в один миллион рублей. Идут судебные разбирательства. Приходим, предъявляем заключения специалистов, они предъявляют заключения, ответы на заключения, вот это все», — поделился Баженов.

Молодой человек также отметил, что пока неизвестно, чем закончатся судебные разбирательства — подобных ситуаций в российской практике еще не было. Однако BadComedian предполагает, что он, возможно, даже закроет канал на YouTube. Однако сделать это ему придется не по своей воле.

«С помощью судов можно это сделать и, видимо, к этому они как раз хотят подвести. Это не я лично закрою — это вынудят с помощью тех же страйков (наказаний пользователя за грубое нарушение правил YouTube — Прим. ред.) на канал, уже подкрепленных непосредственно судебным заключением», — поясняет Евгений.

Сейчас блогер ждет ответной реакции от подавшей иск кинокомпании и Министерства культуры на ролик, который он выложил в сеть накануне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что BadComedian может закрыть канал из-за иска на миллион рублей.

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