Четыре человека пострадали в результате взрыва, который произошел в автомобиле в Гулькевичском районе Краснодарского края. ЧП произошло вечером во вторник, 4 июня. По информации «Интерфакс», люди получили травмы различной степени тяжести. Раненые люди были госпитализированы. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.
Четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле на Кубани
Сегодня, 21:07 Происшествия Срочная новость 107
Взрыв прогремел в Гулькевичском районе Краснодарского края вечером во вторник, 4 июня.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, YouTube / MD GULKEVICHI
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