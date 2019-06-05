В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под прибывающий поезд в Московском метро. ЧП произошло вечером 4 июня на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«4 июня около 22.34 на станции метро „Дмитровская“ произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвичка в возрасте порядка 60 лет упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую», — сказал Алексей Мышляев.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть пассажирки. Стоит отметить, что многочисленные свидетели произошедшего, в том числе и машинист поезда, сообщили, что москвичка самостоятельно шагнула с платформы.

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