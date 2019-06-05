В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

, 2:45 112

ЧП произошло на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки.

Фото: ТАСС/ Николай Галкин

Пенсионерка погибла, упав под прибывающий поезд в Московском метро. ЧП произошло вечером 4 июня на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«4 июня около 22.34 на станции метро „Дмитровская“ произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвичка в возрасте порядка 60 лет упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую», — сказал Алексей Мышляев.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть пассажирки. Стоит отметить, что многочисленные свидетели произошедшего, в том числе и машинист поезда, сообщили, что москвичка самостоятельно шагнула с платформы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самое жуткое метро в мире зальют цементом.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.16
-0.39 73.42
0.20
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

3:29
«Вы все его прекрасно знаете»: Бузова нарушила два года воздержания
3:00
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!
2:45
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
2:31
Стали известны подробности взрыва в городе Гулькевичи на Кубани — видео
2:04
«Роскосмос» проводит открытый «кастинг» в космонавты
1:31
«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова
1:03
Украинских христиан пустят на Афон только по справке — видео
0:30
Финляндия объявила войну шиповнику — видео
0:01
Дональд Трамп задремал во время речи Елизаветы II — видео
23:37
Видео: Борщевик против топинамбура — кто победит в битве растений
23:15
Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в Центре толерантности
22:45
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте
22:29
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»
22:27
«Вместо сока, выпил жидкость для прочистки труб»: Сын Алибасова о состоянии отца
22:03
Игорь Сечин указал на репутационные потери России после инцидента с «Дружбой»
21:41
Бари Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом
21:39
Неизвестные проникли в РКК «Энергия» и пытались похитить имущество
21:18
Видео: Киев охватили протесты после смерти ребенка от рук полицейских
21:07
Четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле на Кубани
21:05
«Новая жизнь»: Ани Лорак распрощалась с концертной командой и уехала в США

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Секреты «Алых парусов-2019»

До главного выпускного бала России остается меньше трех недель, но подробная программа и детали праздника по традиции держатся в секрете. Однако о некоторых новинках этого года организаторы все же готовы рассказать.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама