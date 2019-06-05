Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме из-за оскорбления

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в ток-шоу на телеканале Росссия 1 за оскорбления и неприличные жесты. Во время прямого включения из Донецка, когда руководитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов говорил о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, гость из Незалежной повел себя неадекватно, сообщает РИА Новости.

Один из ведущих программы Евгений Попов довольно жестко отреагировал на происходящее и выгнал Всеволода Непогодина из студии.

«Вы что делаете? Уходите отсюда!» — потребовал Евгений Попов.

Выходя из павильона, украинский эксперт вновь продемонстрировал неприличный жест и выкрикнул ругательства в адрес Даниила Безсонова, который не обратил на выходку никакого внимания.

Стоит отметить, что после инцидента коллега Евгения Попова Ольга Скабеева заявила, что Всеволод Непогодин впредь не переступит порог студии.

«Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса», — подчеркнула Ольга Скабеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова в защиту Бандеры. Всеволод Непогодин утверждал, что воевать на стороне Гитлера якобы было единственным выходом украинского националиста.