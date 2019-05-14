Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова в защиту Бандеры

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта Всеволода Непогодина из студии телеканала, сообщает ФАН. Соловьева возмутили слова гостя о том, что Степан Бандера воевал на стороне Гитлера, так как не имел альтернатив.
Сначала ведущий указал Непогодину на то, что Степан Бандера поддерживал Адольфа Гитлера и немецких оккупантов, а сейчас стал героем Украины, в которой культивируются националистические идеи. Эксперт парировал тем, что Бандера таким образом якобы боролся со сталинизмом и у него не было альтернативы.
«Мажор» Прилучный уснул в чужом автомобиле на парковке — видео
Позже он объяснил, зачем приглашает в студию националистически настроенных гостей, в том числе и из Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предложила Климкину устроить акцию с портретами жертв Бандеры.