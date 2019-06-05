Видео: 85-летняя пенсионерка вынуждена ютиться в бывшей конюшне

Прокуратура Смоленской области разбирается в истории брошенной на произвол судьбы местной пенсионерки.

В свои 85 Марья Киселева вынуждена ютиться в здании бывшей конюшни. Ничего другого, после того как ее деревенский дом сгорел, местные чиновники предложить не смогли. Трещины в стенах, плесень на потолке, без света, воды и отопления —таким стал новый дом для одинокой женщины. Подробности душераздирающей истории смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд. Трагедия произошла вечером 4 июня на станции «Дмитровксая» — машинист пытался затормозить состав, но не успел.