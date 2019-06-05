Пожар произошел на складе строительных материалов в Курортном районе Санкт-Петербурга — по сообщениям Главного управления МЧС Северной столицы, огнем охвачено около тысячи квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило около 03:40 5 июня — пожар разгорелся на улице Красных Курсантов в пригородном Зеленогорске.

Для ликвидации огня привлечены 60 человек и 12 единиц техники, по данным МЧС сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека.