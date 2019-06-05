Располневшую дочь Трампа уличили в злоупотреблении фотошопом

Поклонники президентской семьи США уличили дочь Дональда Трампа Тиффани в злоупотреблении фотошопом. Причиной сомнений в достоверности снимков, которыми девушка делится в социальных сетях, стали фотографии с королевского приема в Великобритании.

Трамп вместе с семьей посетил Букингемский дворец. Во время визита американского лидера сопровождали дочери. Образ, в котором появилась старшая дочь политика Иванка, был воспринят интернет-пользователями благосклонно, а вот внешний вид Тиффани вызвал у юзеров немало вопросов. На королевский прием девушка пришла в бордовом платье в пол с открытыми плечами, однако даже свободный крой наряда не смог скрыть изменений в фигуре дочери президента США.

Instagram @tiffanytrump

На снимках видно, что Тиффани очень сильно набрала в весе — у девушки ощутимо округлилось лицо и увеличился обхват рук. При этом раньше наследница американского лидера работала моделью и демонстрировала идеальную фигуру. Снимки в отличной форме появлялись на странице Тиффани в Instagram еще в январе 2019 года. Ее подписчики отказываются верить в то, что за такой короткий срок можно набрать весьма серьезное количество лишних килограммов — фолловеры убеждены, что Тиффани активно ретушировала свои более ранние фотографии.

Однако часть пользователей все же встает на защиту бывшей модели. Поклонники Тиффани предполагают, что у нее могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые спровоцировали стремительный набор веса. Другие юзеры уверены, что полнота Тиффани связана со скорым прибавлением в президентском семействе.

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