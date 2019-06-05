Американский лидер Дональд Трамп задремал во время речи Елизаветы II в ходе приема в Букингемском дворце, сообщает Mirror.

На кадрах, быстро разлетевшихся по сети, видно, как президент Соединенных Штатов изо всех сил пытается не заснуть, но все равно начинает «клевать носом». Вскоре Дональд Трамп встрепенулся и сделал вид, будто внимательно слушает выступление Елизаветы II, во время которого она говорила, что США и Великобритания проповедуют общие ценности.

Издание отмечает, что американский лидер накануне не употреблял спиртное. По всей видимости, усталость спровоцировала разница во времени.

Известно, что на банкете присутствовали 170 приглашенных гостей, включая королевскую семью и представителей политической элиты Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри холодно принял Трампа после его жесткого высказывания о Меган Маркл.