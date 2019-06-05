Визит Трампа в Великобританию запомнился не речами, а конфузами

Кто займет кресло Терезы Мэй? Эту интригу сейчас пытаются разгадать британские журналисты и политологи.

От анонимного источника из партии консерваторов стало известно, что имя нового премьера назовут не позднее 28 июня. Многие связывают это с визитом Дональда Трампа. Масла в огонь подлил и сам президент США. Он заявил, что после Brexit заключит с Британией «феноменальную торговую сделку».

Однако запомнилось британское турне Трампа многочисленными конфузами. На записи торжественного приема в Букингемском дворце журналисты заметили, как американский лидер изо всех сил пытается не заснуть во время речи королевы. Но в какой-то момент он все же задремал. Когда же Елизавета II обратилась к нему лично, Трамп встрепенулся и сделал вид, что внимательно ее слушает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что располневшую дочь Трампа уличили в злоупотреблении фотошопом.