Видео: Смелый и ловкий медведь повис на дереве в Приморье

В деревне Черемшаны, которая находится в Приморском крае, жители частного дома запечатлели на видео медведя, повисшего на дереве прямо на территории их двора. Операторы непринужденно и ласково зовут косолапого Мишей. Хозяйка дома отмечает за кадром, что медведь и на чердаке успел посидеть.

Видео было опубликовано на странице «Приморье Онлайн» в Instagram. В комментариях местные жители выразили беспокойство по этому поводу.

«Что-то медвежат развелось, что собак бесхозных. По дорогам шастают, по деревням. Так они растут быстро, и за грибами в лес не пойдешь. Надо меры уже применять, ведь страшно!», — заметила одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как белых медведей с Новой Зеландии решили не усыплять, а вывозить в отдаленные от поселков места.