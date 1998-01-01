Доигрались! Обнаглевших белых медведей с Новой Земли решено депортировать

, 18:51 Видео 9

В сети появилось видео, на котором зверь по-свойски открывает дверь и разгуливает по подъезду жилого дома.

Фото, видео: Известия/ Зураб Джавахадз, Вконтакте @arhangelsk_29

Обнаглевших белых медведей, держащих в осаде населенные пункты на Новой Земле, решено не отстреливать, а усыплять и вывозить подальше от поселков. Об этом сообщил ТАСС глава местной администрации Жиганш Мусин.

— Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населенных пунктов, — сказал чиновник.

Тем временем, в соцсетях появилось видео, снятое камерами наблюдения, на котором огромный зверь отработанным движением открывает двери, заходит в подъезд жилого дома и разгуливает там между детскими колясками.

— Мне лично наплевать что они занесены в Красную книгу. Надо привить им чувство опасности перед человеком, которое есть у бурого медведя. А это вырабатывается только при охоте на них. Жаль, что другие методы очень дорогие в реализации. Лучше я с близкими отведаю жареной медвежатины, чем стать обедом в пищевой цепи или инвалидом без кожи, — прокомментировал ролик один из пользователей, оговорившись, правда, что на самом деле ему жалко животных.

Как ранее сообщал Пятый канал, в субботу, 9 февраля, на Новой Земле решено было ввести режим чрезвычайной ситуации. На совещании отмечалось, что вблизи поселка Белушья Губа специалисты насчитали боле 50 белых медведей. От шести до десяти хищников бродят по поселку постоянно.

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