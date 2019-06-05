Видео: Самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане

Самодельный мост обрушился в Дагестане в среду, 5 июня. Вместе с конструкцией на землю рухнули и припаркованные на ней автомобили.

О происшествии сообщила пресс-служба МВД республики. По данным ведомства, инцидент произошел около 7 часов утра по местному и московскому времени. Самодельный мост возвели жители села Бежта Цунтинского района.

Предположительно, самострой не смог выдержать веса сразу четырех автомобилей, которые припарковали местные жители — мост рухнул вместе с машинами. К счастью, в транспортных средствах в этот момент никого не было, владельцы авто находились в ближайшей мечети.

Также МВД рассматривает версию обрушения в связи с ветхостью конструкции. На месте происшествия проходит эвакуация пострадавших автомобилей.

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