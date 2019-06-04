При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек

В шахте в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. ЧП случилось во вторник, 4 июня.

Как сообщил анонимный источник в экстренных службах Кузбасса, обрушение произошло в шахте «Распадская». Кровля рухнула частично, о причинах происшествия к настоящему моменту информации нет. Также нет данных о масштабах обрушения. Известно как минимум об одном погибшем, передает «Интерфакс». Информации о личности жертвы обрушения пока также нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Воронеже обрушились сразу шесть гаражей. Причиной происшествия стал хлопок баллона с газом.