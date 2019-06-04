При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек

, 10:41 Срочная новость 44

Трагедия произошла во вторник, 4 июня.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В шахте в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. ЧП случилось во вторник, 4 июня.

Как сообщил анонимный источник в экстренных службах Кузбасса, обрушение произошло в шахте «Распадская». Кровля рухнула частично, о причинах происшествия к настоящему моменту информации нет. Также нет данных о масштабах обрушения. Известно как минимум об одном погибшем, передает «Интерфакс». Информации о личности жертвы обрушения пока также нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Воронеже обрушились сразу шесть гаражей. Причиной происшествия стал хлопок баллона с газом.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

11:07
Ушла из жизни жена президента Израиля — Нехама Ривлин
10:52
Видео: Специалисты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень
10:41
При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек
10:31
«У меня иммунитет к ботоксу»: Актриса Повереннова о том, почему не делает «уколы красоты»
10:19
Видео: МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
10:11
Видео: Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
10:01
Фото: Фигуристка Тотьмянина впервые вышла в свет после пяти операций на ноге
9:53
ФСБ требует от «Яндекса» передачи доступа к переписке пользователей
9:43
Украинские силовики обстреляли мечеть во время праздника Ураза-байрам в Донецке
9:33
«Вас разводят!»: Бородиной пришлось оправдываться перед фанатами за мошенничество
9:23
Зеленский попросит ЕС и НАТО помочь вернуть Крым
9:11
Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России
8:59
Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
8:51
Видео: лидер «Океана Эльзы» предложил вернуть ЛНР и ДНР сказкой
8:44
Как изменилась звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос — фото
8:36
Госсекретарь Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
8:29
Дональд Трамп наведался в Букингемский дворец, не обошлось без конфузов
8:23
Серябкина красуется в том же откровенном купальнике, что и полуголая фанатка ЛЧ
8:15
Антимонопольная служба проверит страховые компании, торгующие ОСАГО
8:06
Все-таки расстаются? Отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера висят на волоске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама